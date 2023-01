Business news: Egitto, statunitense Apex acquisisce partecipazioni nel Deserto occidentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera statunitense Apex International Energy ha annunciato oggi l’acquisizione di partecipazioni in quattro blocchi nella regione ricca di idrocarburi nella regione del Deserto occidentale egiziano dalla International Egyptian Oil Corporation (Ieoc), la controllata di Eni in Egitto. In un comunicato stampa, Apex ha affermato che otterrà due ulteriori concessioni dopo l'approvazione del parlamento egiziano per estendere i contratti di produzione, prevista nel primo trimestre del 2023. In base all'accordo di compravendita con Ioec, Apex ha acquisito tutte le quote della società italiana nelle concessioni di Ras Qattara, West Al-Razzaq e East Knays, oltre all'acquisizione dell'area di concessione a West Abu Al Gharadeeq dopo aver concordato l'estensione il contratto di produzione. Inoltre, Apex e Ieoc si sono recentemente aggiudicate la concessione esplorativa di East Siwa nel Deserto occidentale, ciascuna con una partecipazione del 50 per cento con Apex come operatore. L'accordo di concessione di East Siwa è stato approvato dalla Egpc e dovrebbe essere approvato dal Parlamento e convertito in legge nel secondo trimestre del 2023. Apex ha scoperto 4 nuovi giacimenti nella sua attuale concessione di South East Meleiha (Sem) da gennaio 2021 e pianifica ulteriori perforazioni esplorative nel 2023. Nella nota, la compagnia statunitense ricorda che Eni è la principale società di esplorazione e produzione in Egitto, precisando che lavorerà a stretto contatto con Ieoc per portare avanti l'attività esplorativa nella concessione di East Siwa. (Cae)