Business news: Banca mondiale stima crescita Sudafrica all'1,4 per cento nel 2023

- L'economia del Sudafrica crescerà nel 2023 dell'1,4 per cento, una crescita debole che si prevede in linea con quella registrata nel 2022 (pari all'1,9 per cento) ed in netto rallentamento rispetto al 4,9 registrato nel 2021. Lo scrive la Banca mondiale nel suo ultimo rapporto dedicato alle Prospettive economiche globali. La performance del Sudafrica appare debole anche se confrontata a quella della Nigeria, prima economia del continente, la cui crescita economica dovrebbe comunque rallentare al 2,9 percento nel 2023 e rimanere allo stesso ritmo nel 2024. Secondo i tecnici il rallentamento dell'economia di tutta l'area sub-sahariana è dovuto ai problemi legati alla sicurezza e alla persistente debolezza del settore petrolifero, dovuta al calo dei prezzi del petrolio che dovrebbe ostacolare la ripresa della produzione. Inoltre, afferma il rapporto, l'incertezza politica, l'inflazione elevata e l'aumento della violenza dovrebbe frenare la crescita, mentre l'agricoltura dovrebbe risentire del danni causati dalle alluvioni dello scorso anno. (Res)