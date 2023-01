Business news: semiconduttori, utile netto Tsmc aumentato del 78 per cento nel quarto trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’utile netto del colosso dei semiconduttori Taiwanese Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc) è aumentato del 78 per cento nel quarto trimestre, raggiungendo la cifra record di 9,72 miliardi di dollari. Ad alimentare le vendite è stata soprattutto la forte domanda di microchip avanzati, che ha consentito a Tsmc di superare la generale flessione del settore. Il fatturato trimestrale si è attestato a 19,93 miliardi di dollari, in aumento del 26,7 per cento. Il prezzo delle azioni è aumentato dell’8,5 per cento nel 2023, conferendo all'azienda un valore di mercato di 412,78 miliardi di dollari. (Cip)