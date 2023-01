Business news: Tunisia, valore esportazioni frutta aumentato del 32 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore delle esportazioni tunisine di frutta è aumentato del 32 per cento nel 2022, raggiungendo i 176,25 milioni di dinari (circa 52,8 milioni di euro), in aumento rispetto ai 133,81 milioni di dinari (40 milioni di euro) registrati nello stesso periodo del 2021. Lo ha reso noto il direttore responsabile delle esportazioni presso il consorzio della frutta, Tarek Tira, in dichiarazioni all'agenzia di stampa ufficiale "Tap". I dati hanno mostrato l'evoluzione dei quantitativi esportati della frutta tunisina, che ha raggiunto al 21 dicembre 2022 circa 68.443 mila tonnellate, rispetto alle 48.550 mila tonnellate nello stesso periodo del 2021, registrando un aumento del 41 per cento in termini di quantità. Il mercato libico ha mantenuto la leadership nei Paesi importatori, in quanto ha ricevuto 57.990 mila tonnellate, rispetto alle 39.827 mila tonnellate del 2021. L'Italia si è classificata al secondo posto in termini di destinazioni delle esportazioni di frutta, ricevendone oltre 6 mila tonnellate, pari a circa il 9 per cento delle esportazioni totali, seguita dalla Francia con 1.077 tonnellate e dagli Emirati Arabi Uniti con 833 tonnellate. (Tut)