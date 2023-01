Business news: Egitto, banca britannica Hsbc prevede nuovo calo della sterlina egiziana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo della sterlina egiziana raggiungerà il livello di 30-35 sterline a breve termine rispetto al dollaro, afferma un rapporto pubblicato dalla banca britannica "Hsbc". Nel rapporto, Hsbc, osserva che il nuovo calo del tasso di cambio della sterlina egiziana rispetto al dollaro potrebbe essere accompagnato da ulteriori aumenti dei tassi di interesse da parte della Banca centrale egiziana. La sterlina egiziana ha registrato un forte calo a partire da marzo 2022, in concomitanza con la crisi economica derivante dalla guerra in Ucraina, passando da 15,7 sterline per un dollaro a 27,6 sterline. "Il calo del tasso di cambio della sterlina egiziana rispetto al dollaro metterà sotto pressione la fattura delle importazioni, ma aumenterà i trasferimenti di lavoratori egiziani all'estero per approfittare dei bassi prezzi della sterlina", afferma il rapporto di Hsbc. L’istituto di credito britannico precisa inoltre che il tasso di inflazione dovrebbe crescere fino al 25 per cento, senza scendere sotto il 20 per cento per tutto il 2023. (Cae)