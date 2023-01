Business news: Marocco, deficit nella bilancia commerciale alimentare di circa 700 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la significativa ripresa delle esportazioni marocchine nel 2022, il Marocco registra deficit nella bilancia commerciale alimentare del 9,6 per cento. È quanto emerge da dati pubblicati dall'Ufficio delle statistiche del Paese nordafricano. Le importazioni di generi alimentari in Marocco durante i primi 11 mesi dell'anno 2022 sono ammontate a oltre 80,1 miliardi di dirham (circa 7,2 miliardi di euro), rispetto alle esportazioni per l'agricoltura e l'industria alimentare di 73,8 miliardi di dirham (circa 6,7 miliardi di euro) che costituisce un deficit di circa 7,7 miliardi di dirham (700 milioni di euro). Le importazioni alimentari del Marocco in questo periodo si distribuiscono tra il grano, con 24 miliardi di dirham (due miliardi di euro), zucchero grezzo o raffinato con 7,1 miliardi di dirham (646 miliardi di euro) e orzo con 3,1 miliardi di dirham (282 milioni di euro). (Mar)