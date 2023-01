Business news: Algeria-Mauritania, nuovo valico di frontiera pronto alla fine di febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo valico di frontiera attualmente in costruzione tra Algeria e Mauritania dovrebbe essere consegnato alla fine del prossimo febbraio, dopo la riduzione dei tempi di costruzione da 24 a 12 mesi. Lo ha detto il prefetto di Tindouf, Mkhebi Mohamed, all’agenzia di stampa ufficiale algerina “Aps”, spiegando che i lavori hanno raggiunto un tasso di avanzamento del 90 per cento con una dotazione finanziaria di oltre 34 milioni di dinari algerini. Questo posto di frontiera intitolato al militante nazionalista algerino e fondatore del Fronte di liberazione nazionale, Mostefa Benboulaid, ha lo scopo di dare impulso alle relazioni economiche e commerciali bilaterali. Secondo “Aps”, il commercio tra i due Paesi ha registrato un notevole aumento a partire dal 2016, al punto che l'Algeria è diventata il principale partner commerciale della Mauritania in Africa nel 2019. La costruzione del valico è il risultato degli accordi bilaterali firmati nel novembre 2017. Situato a 75 chilometri a sud di Tindouf, il punto di frontiera è stato aperto nell'agosto 2018, ma la costruzione di tutte le infrastrutture terminerà alla fine di febbraio, in attesa della costruzione della strada Tindouf-Zouerate che darà ulteriore impulso al commercio. Algeria e Mauritania dispongono anche di una linea marittima diretta che è stata aperta nel 2021; i due Paesi sono collegati anche via aerea con diversi voli settimanali tra le due capitali Algeri e Nouakchott. (Ala)