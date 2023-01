Business news: Iraq, premier Al Sudani, forniremo gas alla Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iraq fornirà gas alla Germania. È quanto affermato dal primo ministro iracheno, Mohammed Shia al Sudani, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano tedesco “Bild”. Il capo del governo di Baghdad ha aggiunto che il suo Paese è “nella condizione di coprire le necessità della Germania e del mercato globale” nel settore dell'energia. Al riguardo, Al Sudani ha fatto riferimento all'impegno del proprio governo per l'aumento della produzione di petrolio e gas in Iraq. Nella giornata del 13 gennaio, il primo ministro iracheno sarà a Berlino per incontrare il cancelliere Olaf Scholz, con cui discuterà di investimenti nel gas e di come le aziende tedesche possano essere coinvolte nel settore dell'elettricità del proprio Paese. (Geb)