Business news: Egitto, per Fmi incertezza globale proietta ombre sulla ripresa economica

- Nonostante il “coraggioso” passaggio a un tasso di cambio flessibile, l'incertezza globale proietta “una lunga ombra sulla ripresa economica dell'Egitto”, che deve necessitamene “portare avanti profonde riforme strutturali per stimolare una crescita sostenibile, inclusiva e creatrice di posti di lavoro”. Lo riferisce un rapporto pubblicato dal Fondo monetario internazionale (Fmi). La recente approvazione di un prestito di 46 mesi di 3 miliardi di dollari Usa concesso dal Fondo all’Egitto nell’ambito del Dispositivo finanziario esteso (Eff) “mira a raggiungere la stabilizzazione macroeconomica a breve termine, a rafforzare la resilienza e aumentare il potenziale di crescita a medio termine” del Paese arabo. Secondo gli esperti dell’istituzione finanziaria internazionale, il fabbisogno di finanziamento lordo del Paese ammonterà a circa il 35 per cento del Pil nell'anno fiscale 2026/27. “La capacità dell'Egitto di rimborsare il Fondo è adeguata, sebbene vi siano alcuni rischi”, avverte il fondo. “L'insufficiente flessibilità del tasso di cambio a seguito di potenziali shock rimane un importante rischio di attuazione delle politiche, soprattutto se comporta perdite di riserve di valuta estera”, aggiunge l’Fmi. “La materializzazione dei finanziamenti previsti da altre istituzioni finanziarie internazionali e partner bilaterali, compresi gli acquisti di attività del settore pubblico da parte dei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo, e gli afflussi di portafoglio previsti sono fondamentali per la capacità di rimborso dell'Egitto”, precisa il rapporto. L'attuazione del programma Eff è considerata “fondamentale” per attenuare i rischi finanziari dell’Egitto. “L’adeguata capacità di rimborso dipende dall'attuazione completa e sostenuta del programma per creare fiducia e sbloccare i finanziamenti previsti. Anche con la piena attuazione del programma permangono rischi, ad esempio se gli shock esterni determinano un ulteriore inasprimento delle condizioni di finanziamento e un ampliamento del disavanzo delle partite correnti. In uno scenario del genere, sarebbero essenziali rapidi aggiustamenti politici”, spiega il rapporto. (Cae)