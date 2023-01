Business news: Libano, Ue stanzia 25 milioni di euro per sostenere i vulnerabili e garantire sicurezza alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione Europea ha lanciato due iniziative del valore di 25 milioni di euro per sostenere le persone vulnerabili in Libano e combattere l’insicurezza alimentare. Lo rende nota la missione dell’Ue in Libano con un comunicato stampa, secondo cui le iniziative rispondono all’impatto negativo della guerra della Russia contro l’Ucraina. I fondi consentiranno di fornire un’assistenza immediata a 7.245 famiglie libanesi povere (41.287 persone), iscritte nei registri del Programma nazionale sulla povertà, consentendogli di coprire il proprio fabbisogno alimentare. Nel medio e lungo termine, l’Ue vuole contribuire a rafforzare i sistemi agricoli e agroalimentari libanesi, con l’obiettivo di rafforzare la capacità produttiva degli agricoltori. Quest’ultimo progetto sarà attuato in collaborazione con l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura e con il Programma alimentare mondiale (Pam). “L'Unione europea è al fianco del popolo libanese in questi tempi difficili", ha dichiarato l’ambasciatore dell'Ue in Libano, Ralph Tarraf. (Lib)