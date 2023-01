Business news: Giappone, Uniqlo aumenterà salari annuali dei dipendenti sino al 40 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fast Retail Co., società proprietaria della catena di negozi di abbigliamento Uniqlo, ha annunciato l'intenzione di aumentare i salari annuali dei suoi dipendenti in Giappone sino al 40 per cento a partire dal prossimo marzo. La società risponde così all'appello del governo giapponese, che ha chiesto alle aziende di aumentare la retribuzione da lavoro dipendente, rimasta stagnante per decenni, e compensare così l'aumento del tasso di inflazione e della pressione fiscale nel Paese. A partire dal prossimo anno fiscale, i salari di partenza dei dipendenti neolaureati di Uniqlo verranno innalzati a 300 mila yen (circa 2.300 dollari), un incremento del 18 per cento annuo. I salari dei nuovi responsabili dei punti vendita aumenteranno del 36 per cento annuo a 390 mila yen, mentre i salari degli altri dipendenti verranno incrementati del 40 per cento. (Git)