Sardegna: insularità, Solinas promuove istituzione task force interistituzionale (2)

- “Ripartiamo da un documento che è la naturale prosecuzione dei lavori a livello europeo avviati dalla Sardegna su un tema strategico per il futuro di oltre 20 milioni di cittadini che vivono nelle regioni insulari e che, distribuiti in ben 13 Stati membri, rappresentano il 5% della popolazione europea – spiega il presidente della Regione, Christian Solinas - Si tratta di un lavoro che vede la Regione impegnata in prima linea, pienamente consapevole che una politica europea per le Isole sia necessaria alla sopravvivenza economica e demografica dei territori insulari che – prosegue il Presidente Solinas - proprio in virtù della distanza che li separa dalla terraferma, dai principali centri produttivi e dai mercati di sbocco situati nelle regioni continentali, sono caratterizzati da un'economia fortemente dipendente dall'esterno e gravati da sovra-costi di notevole entità negli approvvigionamenti di beni e servizi, a discapito di cittadini e imprese”.Una volta firmato dai rappresentanti dall'intero partenariato istituzionale insulare europeo composto dalle Isole del Mediterraneo di cui la Sardegna è capofila, il documento sarà trasmesso dal Presidente (a nome appunto delle sei Regioni) ai vertici delle istituzioni europee con l’obiettivo di proseguire il dialogo sul tema e aprire un nuovo tavolo di confronto. (segue) (Rsc)