Sardegna: insularità, Solinas promuove istituzione task force interistituzionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo una tipologia territoriale che non può continuare a essere trascurata dalle politiche dell'Unione europea – spiega sempre il governatore sardo - I dispositivi legislativi europei non distinguono le specificità territoriali che pure sono richiamate dall'art. 174 del Trattato europeo che cita espressamente le regioni insulari tra quelle cui le politiche della UE devono rivolgere un'attenzione particolare, ma che rimane tuttora ampiamente inattuato. Sebbene con il via libera del Parlamento europeo alla risoluzione Omarjee si sia fatto un importante passo avanti per il riconoscimento dei diritti dei territori insulari, in Europa manca una strategia per le isole con dispositivi giuridici specifici che diano una risposta alle esigenze dei cittadini delle regioni insulari. Tenere viva la voce delle Isole d’Europa, cercare soluzioni e dare risposte a questioni che impattano nel vivere quotidiano dei nostri cittadini è un obiettivo che i rappresentanti delle Istituzioni devono perseguire con tenacia e decisione”. (segue) (Rsc)