Business news: semiconduttori, Tsmc studia piani per un secondo stabilimento produttivo in Giappone

- Taiwan Seniconductor Manufacturing Coi. (Tsmc) ha riferito di essere impegnata a valutare la costruzione di un secondo stabilimento produttivo in Giappone e di un primo stabilimento in Europa, in risposta alla domanda di diversificazione delle catene di fornitura che giungono dalla clientela globale. "In Europa ci stiamo confrontando con i clienti e i partner per valutare la possibilità di costruire uno stabilimento specializzato concentrandoci sulle tecnologie per l'automotive, sulla base della domanda dai clienti e sul livello di sostegno governativo", ha dichiarato l'amministratore delegato C. C. Wei al quotidiano "Nikkei". L'ad ha aggiunto che il colosso taiwanese sta valutando anche un secondo stabilimento in Giappone, se la domanda e gli incentivi statali saranno sufficienti. (Cip)