Business news: Air India amplia offerta collegamenti con Londra

- Air India lancia nuove tratte per l’aeroporto londinese di Gatwick, nel Regno Unito, con 12 voli alla settimana, e aumenta quelle per l’aeroporto di Londra Heathrow, con cinque collegamenti aggiuntivi. Lo riferisce un comunicato della compagnia aerea indiana. Per quando riguarda Gatwick, Air India offre tre voli alla settimana con partenze da Amritsar, Ahmedabad, Goa e Kochi (o Cochin). Per quanto riguarda Heathrow, le frequenze settimanali da Nuova Delhi passano da 14 a 17 e quelle da Mumbai da 12 a 14. Le novità rientrano nel piano di rilancio dell’ex compagnia di bandiera, la cui privatizzazione è stata completata il 27 gennaio 2022. (Inn)