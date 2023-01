Business news: JpMorgan, profitti in crescita del 6 per cento nel quarto trimestre 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca d'investimento statunitense JpMorgan Chase ha registrato profitti per 11 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2022, in crescita del 6 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, grazie a un aumento delle entrate pari al 18 per cento. Lo ha reso noto lo stesso istituto, i cui risultati negli ultimi tre mesi dello scorso anno hanno superato le attese degli analisti. Le entrate complessive sono state 34,55 miliardi di dollari, a fronte dei 34,35 miliardi di dollari stimati da Wall Street. I profitti sono stati pari a 3,57 dollari per azione, ben oltre i 3,08 dollari attesi dagli analisti. La banca ha anche fatto sapere di aver accantonato 1,4 miliardi di dollari per far fronte a potenziali perdite sui prestiti nel prossimo periodo, nel quale si teme l'arrivo di una recessione. JpMorgan Chase ha registrato anche proventi netti da interessi per 20,2 miliardi di dollari, in crescita del 48 per cento. Bene le entrate nel settore del credito ai consumatori (+29 per cento), male quelle nei servizi bancari alle imprese e nell'investment banking (-9 per cento). Nell'anno 2022 le entrate sono cresciute complessivamente del 6 per cento, attestandosi a 128,7 miliardi di dollari, su livelli record per il quinto anno consecutivo. (Was)