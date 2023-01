Business news: Arabia Saudita, porti registrano aumento del 13 per cento del volume di merci nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I porti dell'Arabia Saudita hanno registrato un aumento del 13 per cento nel volume di merci movimentate nel 2022. Lo ha dichiarato l'Autorità portuale saudita (Maqani) in un rapporto, diffuso dal quotidiano saudita “Arab News”. In particolare, il volume delle merci movimentate lo scorso anno ha raggiunto i 237 milioni di tonnellate, rispetto ai 210 milioni di tonnellate dell’anno precedente. I porti del Regno hanno anche registrato un aumento del 3,2 per cento dei container movimentati, arrivando 10,36 milioni di unità equivalenti a venti piedi (Teu) nel 2022, rispetto ai 10,04 milioni di Teu nel 2021. I container in uscita e in entrata sono stati pari a 4,83 milioni di Teu, con un aumento del 5 per cento rispetto a 4,63 milioni Teu nel 2021. (Res)