Business news: Algeria, varato un piano di emergenza per far fronte alla crisi idrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria ha deciso di varare un piano di emergenza per far fronte alla crisi idrica che sta colpendo diversi Paesi della regione nordafricana. Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune, infatti, ha ordinato, durante la riunione del Consiglio dei ministri da lui presieduto domenica, “l‘apertura di una serie di impianti di desalinizzazione dell'acqua di mare lungo tutta la fascia costiera, al fine di evitare le ripercussioni dei cambiamenti climatici”, riferisce la presidenza della Repubblica in un comunicato. Il capo dello Stato ha chiesto “ai ministeri dell'Interno, Risorse idriche, Agricoltura, Industria e Ambiente di creare un piano per attuare una nuova politica per il risparmio idrico su scala nazionale e preservare la ricchezza idrica sotterranea". Si tratta anche di “rilanciare e commissionare tutti i progetti di impianti di depurazione delle acque reflue a livello dei governatorati, in modo da sfruttarle nell'irrigazione”. Rilevando la necessità di "controllare rigorosamente le autorizzazioni per lo sfruttamento delle acque sotterranee destinate all'irrigazione delle aree coltivate, e di applicare le sanzioni più pesanti nei confronti degli autori di trivellazioni abusive", Tebboune ha esortato a "realizzare con urgenza studi scientifici per determinare con precisione il volume delle acque sotterranee”. (Ala)