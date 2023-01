Business news: Tunisia, l’allarme degli industriali, “economia in pericolo, subito un piano di salvataggio”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia ha bisogno di un urgente programma di salvataggio economico, basato su una serie di importanti riforme oggi inevitabili. Lo afferma l'Unione tunisina dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Utica) in un comunicato stampa. "La legge finanziaria 2023 aumenterà le difficoltà delle imprese private e rappresenterà una seria minaccia per la loro sostenibilità, oltre a perpetuare una mancanza di visione e una perdita di fiducia nel futuro che perdura da più di un decennio, una situazione aggravata dalla pandemia di Covid-19 e dalle ripercussioni della guerra in Ucraina che ha aumentato i prezzi, causando una grave carenza di materie prime di base ed energia", si legge nel comunicato. Utica ha ribadito che la soluzione "agli inderogabili problemi che affliggono la Tunisia non risiede nell'ulteriore esaurimento delle imprese private e nel continuino prosciugamento del flusso di cassa delle imprese, senza incentivi per gli investimenti e senza la creazione di ricchezza”. L'organizzazione datoriale ha quindi invitato lo Stato a saldare senza indugio tutti i debiti con gli operatori economici. (Tut)