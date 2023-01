Governo: Salvini, obiettivo della Lega è ripristinare le province e dare soldi e responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'autonomia non è solo una battaglia di Lombardia e Veneto: anche i giovani in Abruzzo e Toscana rivogliono le Province per occuparsi del territorio. Renzi ha cancellato le province per risparmiare quattrini, non ha risparmiato un euro e ci sono scuole e strade senza manutenzione. L'obiettivo della Lega è ripristinare le province per tornare a dare soldi e responsabilità". Lo ha detto il segretario della Matteo Salvini, dal palco di "Lombardia casa del futuro", un evento elettorale in corso all'autodromo di Monza. (Rem)