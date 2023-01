Business news: Hong Kong, linea ferroviaria ad alta velocità verso Cina continentale ripartirà domenica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripartirà domenica 15 gennaio, una settimana dopo l’annullamento delle restrizioni anti-Covid al confine, la linea ferroviaria ad alta velocità che collega Hong Kong alla Cina continentale. Lo ha annunciato il governo della Regione amministrativa speciale. La compagnia che opera la tratta, la Mtr Corporation, garantirà peraltro nuove fermate lungo il tragitto che collega Canton a Hong Kong via Shenzhen. Non sono stati tuttavia forniti dettagli sul costo dei biglietti. La sezione di Hong Kong della linea ferroviaria, lunga 26 chilometri, è stata operativa per circa 16 mesi prima della sua chiusura nel gennaio del 2020 a causa della pandemia di Covid-19. (Cip)