Business news: India, produzione industriale cresce del 7,1 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale dell’India è aumentata del 7,1 per cento su base annua a novembre, dopo la contrazione del quattro per cento registrata a ottobre, il livello più basso in 26 mesi. Lo rende noto il ministero della Statistica. Nel settore manifatturiero la crescita è stata del 6,1 per cento mentre in quello minerario del 9,7 per cento; l’incremento maggiore, del 12,7 per cento, è stato registrato nella produzione di elettricità. (Inn)