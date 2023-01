Business news: Pakistan, riserve in valuta estera al livello più basso da febbraio 2014

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve in valuta estera del Pakistan sono diminuite a 4,3 miliardi di dollari, il livello più basso dal febbraio del 2014. Lo ha annunciato la banca centrale, aggiungendo anche che 5,8 miliardi di dollari sono nelle riserve delle banche commerciali. Il governo di Islamabad sta cercando di sbloccare le trattative con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per ricevere un’altra tranche da 1,1 miliardi di dollari del pacchetto di assistenza da 7 miliardi di dollari complessivi varato nel 2019. Il primo ministro Shehbaz Sharif ha chiesto inoltre aiuto ai propri partner stranieri e in quest’ottica va letta la visita in corso negli Emirati Arabi Uniti, che hanno annunciato lo stanziamento di un nuovo prestito da 1 miliardo di dollari a favore di Islamabad. (Inn)