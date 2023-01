Business news: Iraq, a metà marzo avvio della produzione commerciale presso la raffineria di Karbala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione commerciale della raffineria di Karbala, in Iraq, inizierà a metà marzo, con una capacità in graduale aumento. Lo ha reso noto il ministro del Petrolio iracheno, Hayan Abdul-Ghani, in un comunicato stampa. Lo scorso settembre, l'Iraq ha annunciato l'inizio delle operazioni di prova per la nuova raffineria di petrolio, che aiuterebbe l'Iraq ricco di petrolio a ridurre significativamente le sue importazioni di carburante. La capacità di raffinazione di questa raffineria è di 140 mila barili al giorno. (Res)