Grecia: ministero per la Protezione dei cittadini, oltre mille gli agenti schierati ai funerali di Costantino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno oltre mille gli agenti di polizia schierati nelle strade di Atene per garantire la sicurezza in occasione dei funerali di re Costantino di Grecia. E’ quanto stabilito nel corso di una riunione tenuta oggi presso il ministero greco per la Protezione dei cittadini. I funerali si terranno nella chiesa dell'Annunciazione di Atene lunedì 16 gennaio, e la sepoltura avverrà nel Cimitero Reale di Tatoi. Le forze dell'ordine saranno presenti nei punti nevralgici, concentrandosi sui luoghi in cui si svolgerà la cerimonia nella città di Atene e a Tatoi, oltre che lungo il percorso del corteo. Secondo i dati diffusi dalla stampa locale, in chiesa dovrebbero entrare 187 persone e di queste 130 arriveranno in Grecia dall'estero entro domani.(Gra)