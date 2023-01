Business news: Cina stima crescita produzione industriale del 3,6 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale della Cina è cresciuta del 3,6 per cento nel corso del 2022 nonostante i danni provocati dalle restrizioni contro il Covid-19. Lo stima il ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’informazione di Pechino in una dichiarazione diramata al termine di una riunione. La produzione del settore manifatturiero sarebbe cresciuta del 3,1 per cento, arrivando a rappresentare il 28 per cento del prodotto interno lordo. Il ministero prevede una crescita stabile dell’industria cinese anche nel 2023, dopo l’allentamento di buona parte delle draconiane misure anti-pandemiche a partire dallo scorso dicembre. Le nuove politiche dovrebbero infatti consentire una stabilizzazione di comparti chiave come quello automobilistico, mentre – osserva il Miit – il governo cercherà di incoraggiare i consumi per rilanciare l’economia. La Cina, si legge ancora nel comunicato, migliorerà “autonomia e controllo delle catene industriali chiave, accelererà lo sviluppo di importanti dotazioni tecniche e punterà sull’industria dell’aviazione civile”. Il governo fa sapere anche che accelererà l’aggiornamento industriale attraverso “l’automazione delle linee di produzione e l’adozione di processi di manifattura più verdi”, mentre lo sviluppo di nuove tecnologie nel campo dell’intelligenza artificiale, dell’internet delle cose e delle energie alternative migliorerà la competitività dei produttori su scala globale. (Cip)