Business news: Pakistan, Banca mondiale abbassa stima di crescita per quest’anno all’1,7 per cento

- La Banca mondiale ha corretto al ribasso la stima di crescita del Pakistan per quest’anno, portandola all’1,7 per cento nel suo ultimo rapporto (“Global Economic Prospects”); nel precedente, pubblicato a giugno, era al tre per cento. L’organizzazione ha attribuito la correzione alle devastanti inondazioni e al rallentamento globale. Il prodotto interno lordo pachistano dovrebbe crescere del 3,2 per cento nel 2024, un’accelerazione tuttavia inferiore al 4,2 per cento stimato precedentemente. Le alluvioni hanno colpito un terzo del territorio nazionale e il 15 per cento della popolazione, danneggiando gravemente l’agricoltura, che contribuisce al 23 per cento del Pil e al 37 per cento dell’occupazione, e spingendo milioni di persone nella povertà; i danni equivalgono al 4,8 per cento del Pil e i costi della ricostruzione richiederanno un bilancio di 1,6 volte superiore a quello destinato per il 2022-23 allo sviluppo. (Inn)