Business news: Cina, vendite di semiconduttori in calo del 21,2 per cento in un anno

- Le vendite di semiconduttori da parte della Cina nel novembre del 2022 sono state pari a 13,4 miliardi di dollari, in calo del 21,2 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Lo indicano i dati dell’Associazione dell’industria dei semiconduttori (Sia), con sede a Washington. Si tratta del più forte calo delle vendite registrato dalla Cina dallo scorso luglio, quando l’esportazione di semiconduttori ha iniziato a calare ogni mese. Nel 2021 il mercato cinese dei semiconduttori era il più importante al mondo, con vendite pari a 192,5 miliardi di dollari. A livello globale le vendite hanno raggiunto i 45,5 miliardi di dollari lo scorso novembre, in calo del 9,2 per cento rispetto agli oltre 50 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2021. La domanda globale ha iniziato a contrarsi nel settembre dello scorso anno, quando le vendite sono diminuite del tre per cento su base annuale attestandosi a 47 miliardi di dollari. (Was)