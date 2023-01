Business news: Thailandia, Scg testa tecnologie di cattura del carbonio per l'industria cementifera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siam Cement Group (Scg), il più grande produttore di materiali da costruzione della Thailandia, inizierà a collaudare nuove tecnologie per la cattura dell'anidride carbonica e la sua conversione in metano. Le nuove tecnologie, che verranno messe alla prova a partire dal prossimo anno, sono espressamente concepite per i processi dell'industria cementifera. Secondo il quotidiano "Nikkei", alla sperimentazione parteciperà l'agenzia di ricerca pubblica giapponese New Energy and Industrial Technology Development Organization. L'obiettivo è di arrivare a catturare 360 tonnellate di anidride carbonica l'anno, e produrre 130 tonnellate di metano da utilizzare negli stabilimenti di Scg al posto del carbone. (Fim)