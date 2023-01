© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro per le Imprese e il Made in Italy, Valentino Valentini, ha inaugurato l’ottava edizione del Business Forum italo-thailandese che si sta svolgendo a Chiang Mai, in Thailandia. Lo rende noto su Twitter l’ambasciata d’Italia a Bangkok. L’evento, si legge nel tweet, punta a promuovere “più forti relazioni economiche” tra i due Paesi. (Fim)