Lazio 2023: Ballico-Della Rocca(Lega), affetto e partecipazione per apertura nostra campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta questa mattina l'apertura della campagna elettorale di Daniela Ballico, sindaca di Ciampino, e Paolo della Rocca, ex sindaco di Palombara Sabina e consigliere regionale del Lazio uscente, entrambi candidati al consiglio regionale del Lazio nella lista della Lega che sostiene il candidato presidente del centrodestra Francesco Rocca, in occasione delle elezioni regionali del Lazio, fissate per il 12 e il 13 febbraio 2023. La presentazione si è svolta al Pala Atlantico, in zona Eur, a Roma, alla presenza di numerosi cittadini, amministratori locali, ed esponenti nazionali del partito come Claudio Durigon, Sottosegretario del Lavoro e delle Politiche Sociali del Governo e coordinatore della Lega per la Regione Lazio, e Davide Bordoni, consigliere comunale di Roma Capitale e coordinatore della Lega per Roma. (segue) (Com)