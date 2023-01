Lazio 2023: Ballico-Della Rocca(Lega), affetto e partecipazione per apertura nostra campagna elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inizia una campagna elettorale difficile ma entusiasmante, una competizione importante in cui la Lega e la coalizione di centrodestra possono tornare a essere maggioranza di governo per dimostrare che le cose in Regione Lazio possono cambiare", hanno spiegato Daniela Ballico e Paolo Della Rocca, che sul palco del Pala Atlantico hanno evidenziato le tante problematiche da affrontare e le possibili soluzioni per rilanciare il territorio regionale, a partire dalla sanità, dalle opere pubbliche, dal sociale, dalla mobilità, dal commercio e dal lavoro. Due ex sindaci, due, conoscitori della macchina amministrativa, pronti a ridare voce ai cittadini del Lazio, dopo "dieci anni - hanno aggiunto i due candidati della Lega in consiglio regionale - di inefficienza amministrativa e immobilismo istituzionale del presidente Zingaretti e alleati. Una amministrazione regionale a trasparenza zero, governata male, senza valorizzare territori e comunità. La Regione Lazio ha grandissime potenzialità, lo sappiamo tutti, e noi siamo pronti a valorizzarle con impegno e dedizione. Con Francesco Rocca presidente e la coalizione del centrodestra, siamo l'unica alternativa di governo realmente credibile, competente, e in grado di ridare al Lazio la dignità che merita", hanno concluso Daniela Ballico e Paolo Della Rocca. (Com)