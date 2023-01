Scuola: Valditara, per alternanza aziende certificate e verifiche anche da presidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le aziende che accettano i ragazzi per l'alleanza scuola lavoro dovranno essere certificate e anche i presidi, prima di firmare le convezioni dovranno fare delle verifiche". Lo ha detto il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara dal palco di "Lombardia casa del futuro", un evento elettorale in corso all'autodromo di Monza. "Quando il ragazzo va nelle aziende non va lasciato solo - ha spiegato - quando va nell'azienda a fare alternanza scuola lavoro, il tutor scolastico e aziendale devono parlarsi. Vogliamo formare i ragazzi prima che vadano nelle aziende". A livello regionale, ha proseguito il ministro, "dobbiamo realizzare una lista di tutte le aziende che sono disponibili e che devono essere certificate. Ci deve essere prima la verifica delle misure di sicurezza adottate dalle singole aziende, così come daremo indicazioni ai presidi, prima di sottoscrivere le convenzioni, di verificare tutta una serie di requisiti". (Rem)