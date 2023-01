Lazio 2023: D'Amato, non farò mai attacchi pretestuosi ma Rocca non credibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non mi sentirete mai fare attacchi pretestuosi, ma il candidato" del centrodestra Francesco Rocca "che si presenta a fare il presidente della Regione e che fino a poche settimane fa era presidente di una delle associazioni più importanti della sanità privata di questa regione non è credibile. Non puoi fare l'arbitro e il giocatore di una squadra. Questo non è credibile. Noi abbiamo portato fuori dal commissariamento la sanità". Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato, presentando la lista civica per "D'Amato presidente". (Rer)