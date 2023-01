Usa: nuovi documenti classificati trovati nella residenza di Biden in Delaware

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo staff del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha trovato nuovi documenti classificati nella sua residenza a Wilmington, in Delaware. Lo ha confermato la Casa Bianca, dopo il ritrovamento di alcuni materiali secretati in una stanza adiacente ad un garage della residenza, questa settimana. Uno degli avvocati di Biden, Richard Bauer, ha spiegato in una nota che mercoledí scorso gli avvocati del presidente hanno trovato un documento classificato all’interno della residenza, senza cercarne altri non essendo in possesso dei necessari permessi di sicurezza. Bauer sarebbe tornato a Wilmington il giorno seguente, trovando altri materiali. “Sono tornato per facilitare la consegna del documento ai funzionari del dipartimento della Giustizia che erano con me sul posto: al momento della consegna sono stati trovati altri materiali, per un totale di sei pagine”, ha detto l’avvocato. Sempre oggi, l’avvocato personale di Biden, Bob Bauer, ha pubblicato un documento in cui descrive il ritrovamento dei documenti a partire dallo scorso novembre, quando alcune pagine secretate sono state trovate in un vecchio ufficio che Biden ha utilizzato durante il suo mandato da vicepresidente con l’amministrazione di Barack Obama. (Was)