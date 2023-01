Lombardia 2023: Meloni, responso importante, centrodestra unito a sostegno di Attilio Fontana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per noi il responso della Lombardia è particolarmente importante per quello che la regione rappresenta: produce il sesto pil più alto d'Europa, un territorio fondato su lavoro e innovazione caratteristiche che ne fanno una delle più avanzate a livello europeo. Governare la Lombardia è una straordinaria dimostrazione di come le cose possano andare meglio quando al governo c'è chi non frena le imprese ma le sostiene". Lo ha affermato oggi il premier Giorgia Meloni, intervenendo all'evento "Lombardia al voto", in corso a Palazzo Lombardia. "Il centrodestra si presenta ancora unito a sostegno del presidente uscente Attilio Fontana che può vantare la forza data da questi anni di buon governo", ha concluso Meloni. (Rem)