Lazio 2023: Sara Battisti (Pd) inaugura comitato elettorale a Fiuggi, presente Alessio D'Amato (2)

- "Abbiamo la credibilità di affrontare le sfide del futuro - spiega Battisti - perché i risultati di questi anni sono stati tanti e importanti. La destra non è credibile, non ha un programma, vive di slogan e alla prova del governo nazionale sta già dimostrando di non saper mantenere quanto promesso in campagna elettorale. Noi abbiamo un programma chiaro e realizzabile che si fonda su cinque pilastri: indennità mensile di 800 euro destinata a disoccupati, giovani in cerca di prima occupazione e donne con figli a carico in cerca di ricollocazione, Lazio 4.0 per l'innovazione delle Pmi, trasporto gratuito per gli under 25 e gli over 70, il piano delle 100 comunità energetiche in 100 comuni, 'Lazio strade sicure' per ridurre drasticamente il numero degli incidenti". Poi novità sono state annunciate anche su Fiuggi: "Aprirà - prosegue Battisti - una casa comunità h24, per un nuovo servizio di prossimità e in primavera partiranno i lavori per la ciclabile che diventerà la più lunga e completa del centro Italia. Sono convinta che grazie alla nostra grande squadra - conclude - otterremo risultati straordinari". (Com)