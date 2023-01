Roma: Siracusano, senza parole per uccisione Martina, riflettere su attuale legislazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uccisione di Martina Scialdone, una ragazza di 34 anni, assassinata a sangue freddo dal suo ex a Roma, “ci lascia senza parole”. Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento. “Nel 2022 sono state uccise 124 donne, mentre sono già due quelle che in questi primi 15 giorni del 2023 hanno perso la vita per mano dei propri partner. Una situazione che provoca sconcerto, che deve farci riflettere sulla legislazione attualmente esistente, e che interroga la società, la politica e le istituzioni", sottolinea Siracusano, che aggiunge: "Negli ultimi anni sono state rafforzare importanti norme per contrastare la violenza contro le donne, e altre - come il Codice rosso - sono state approvate con una larghissima maggioranza in Parlamento. Adesso occorre fare un approfondimento per analizzare quello che funziona e ciò che invece può essere migliorato. Serve senza alcun dubbio una rivoluzione culturale, ma le donne in difficoltà vanno sempre più supportare ed invitate a denunciare i propri aguzzìni, facendole sentire protette dallo Stato". (Rin)