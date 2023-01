Governo: Meloni, riformare Stato in senso presidenziale è impegno preso con cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riformare lo Stato in senso presidenziale è un impegno che ci siamo presi con i cittadini e intendiamo mantenerlo. Per raggiungere questo obiettivo ne parleremo con tutti perché vogliamo fare riforme condivise". Lo ha affermato la premier Giorgia Meloni intervenendo all'evento "Lombardia al voto", in corso a Palazzo Lombardia. La volontà del presidente del Consiglio è di portare a termine il mandato "dialogando, ma senza lasciare che atteggiamenti dilatori di altri ci impediscano di lavorare", ha poi chiosato. (Rem)