Governo: Meloni, serve rimuovere sovrastrutture che hanno bloccato Paese

- "Penso che la sfida di oggi sia passare dal gestire le crisi ad utilizzarle come momento per ripensarci, ad avere una visione di lungo termine. Non si governa questo tempo pensando in piccolo, serve i coraggio di fare scelte di lungo periodo, di rimuovere le sovrastrutture che hanno bloccato l'Italia". Lo ha detto oggi la premier Giorgia Meloni durante il suo intervento a "Lombardia al voto" che si è tenuto a Palazzo Lombardia. "Per la prima volta dopo tanti anni - ha aggiunto Meloni - non solo c'è un governo con un'ampia maggioranza e l'orizzonte che questo ci consente di fare è programmare, sapere che faremo molte cose per realizzare un'unica visione che vedremo alla fine", ha chiosato. (Rem)