Governo: Meloni, possiamo garantire che Italia sarà migliore di come ci è stata consegnata

- "Sono certa che possiamo garantire che alla fine di questo periodo l'Italia sarà migliore di come ci è stata consegnata, questa è l'unica cosa che mi interessa. Abbiamo già conosciuto una politica che fingeva di affrontare i problemi non ponendosi problemi di quello che poteva significare per la nazione". Lo ha detto oggi il presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il suo intervento a "Lombardia al voto", che si è tenuto a Palazzo Lombardia. "Chi pensa che davanti a un'occasione come questa si possa ragionare con schemi del passato non si rende conto del tempo in cui vive" ha poi concluso. (Rem)