- Il centrodestra “ha scommesso sulla propria comunità di intenti per dare ai cittadini risposte concrete: il responsabile della Lombardia è particolarmente importante”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, chiudendo l’evento di Fratelli d’Italia a Milano dal titolo “Lombardia al voto”. “Possiamo tornare ad avere la stessa visione in Lombardia come al governo”, ha aggiunto.(Rin)