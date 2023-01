Business news: Cina, entra in vigore regolamento sul “deepfake”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entra in vigore in Cina una nuova normativa per i fornitori di contenuti che alterano i dati facciali e vocali, per proteggere le persone inconsapevolmente vittime di “deepfake”, una tecnica che si avvale dell’intelligenza artificiale per sovrapporre volti e manipolare video rendendoli quasi indistinguibili dagli originali. Le disposizioni, ha spiegato il governo, puntano a promuovere lo sviluppo salutare del settore e a ridurre i rischi che derivano dall’alterazione dei contenuti tramite “deep learning” o realtà virtuale. (Cip)