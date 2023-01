Business news: il 17 gennaio Bangkok celebra la giornata mondiale della pizza italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su iniziativa dell’ambasciatore d’Italia a Bangkok, Paolo Dionisi, si celebra il 17 gennaio in Thailandia la giornata mondiale della pizza italiana nella ricorrenza di Sant’Antonio Abate, protettore dei pizzaioli e dei fornai. Si tratta di un evento per promuovere l’eccellenza dei pizzaioli italiani e gli ingredienti originali del nostro Paese nel mondo, nell’ambito del quale sarà organizzata una “pizza cooking lesson” per vip e influencer thailandesi presso l’Alma school of food, la scuola dello chef Gualtiero Marchesi a Bangkok. Le pizzerie italiane – nella capitale Peppina e Massilia sono rispettivamente 42ma e 44ma tra le migliori 50 pizzerie italiane al mondo - offriranno pizze gourmet a personalità thailandesi e parteciperanno alla maratona mondiale della vera pizza italiana organizzata dalla Associazione verace pizzeria italiana. All’evento prenderanno parte, tra gli altri, ministri del governo thailandese e il governatore di Bangkok Chadchart Sittipunt. Dall’Italia arriverà il presidente di Unioncamere, Andrea Prete. (Fim)