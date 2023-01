Sardegna: insularità, Solinas promuove istituzione task force interistituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sardegna in prima linea per favorire l'integrazione della dimensione insulare nelle politiche dell’Europa. Parte dal tavolo del presidente Christian Solinas il documento ora all’attenzione delle massime autorità di governo delle Regioni insulari europee (Corsica, Isole Baleari, Gozo, Isole Ionie e Creta), contenente una serie di richieste finalizzate a integrare la dimensione insulare nelle fasi preparatorie delle politiche europee, dando così attuazione a quel principio di insularità mai pienamente realizzato nell'ordinamento della UE. Contestualmente, si richiede l'istituzione di una task force interistituzionale in sede europea, sulla falsariga di quanto già realizzato per altre tipologie territoriali verso le quali la UE ha adottato un approccio specifico, composta da rappresentanti della Commissione europea, eurodeputati, membri del Comitato delle regioni e membri delle autorità regionali insulari, insieme a un gruppo direttivo e a un gruppo di esperti. (segue) (Rsc)