Sardegna: insularità, Solinas promuove istituzione task force interistituzionale (4)

- L’iniziativa politico-istituzionale a firma del presidente Solinas è il frutto dell’impegno preso dalla Regione che, in occasione dell'ultima edizione della Settimana europea delle regioni e città, si è fatta portatrice di una serie di ‘istanze insulari’ da presentare ai vertici delle istituzioni europee. Soprattutto, con il documento si dà seguito alla recente risoluzione del Parlamento Ue (7 giugno) interamente dedicata alle regioni insulari, proseguendo e rafforzando il percorso avviato in sede europea dalla Regione Sardegna in favore della specificità territoriale insulare nelle politiche europee e volto a richiedere un approccio territoriale nella formulazione delle politiche e della legislazione della UE. (Rsc)