Business news: Cina, Pfizer potrebbe distribuire Paxlovid prodotto localmente nei prossimi mesi

20 luglio 2021

- La Cina potrebbe produrre localmente la pillola per il trattamento del Covid-19 di Pfizer, Paxlovid, nei prossimi mesi, ma la casa farmaceutica statunitense non è in trattative per autorizzare la distribuzione di una versione generica del farmaco. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’azienda, Albert Bourla, durante la conferenza sulla salute tenuta a San Francisco dalla società di servizi finanziari JpMorgan. Bourla ha ricordato che il farmaco antivirale non sarà distribuito tramite il sistema sanitario pubblico cinese, dato che il prezzo proposto da Pechino è inferiore a quello che Pfizer avrebbe accettato da “un Paese a reddito medio”. “La Cina è la seconda economia mondiale e non credo che debba pagare meno di El Salvador, che è un Paese povero”, ha detto Bourla, aggiungendo che la casa farmaceutica adegua il costo di Paxlovid tenendo conto del reddito dei diversi Paesi. Pfizer ha siglato un contratto per la produzione del farmaco antivirale in Cina con la casa farmaceutica locale Zhejiang Huahai lo scorso agosto e le prime pillole prodotte localmente potrebbero iniziare a circolare nell’arco di tre o quattro mesi. (Cip)