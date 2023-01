Business news: arrestato il fondatore del gruppo Hanergy Li Hejun, fu l’uomo più ricco della Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia della Cina ha arrestato Li Hejun, fondatore del gruppo Hanergy e considerato nel 2015 l’uomo più ricco del Paese. Lo rende noto il portale finanziario “Caixin”, citando fonti tra gli ex dipendenti della società. L’arresto sarebbe avvenuto lo scorso 17 dicembre a Jinzhou, nella provincia nord-orientale di Liaoning. Al momento, secondo “Caixin”, l’uomo non è stato ancora rilasciato e le cause dell’arresto non sono note. La notizia è confermata anche da “Jiemian News”, secondo cui l’arresto di Li potrebbe essere legato ai problemi finanziari della Banca di Jinzhou, il maggior creditore di Hanergy. L’istituto bancario aveva stanziato 10 miliardi di yuan, circa 1,5 miliardi di dollari, a favore del gruppo all’epoca dell’offerta pubblica iniziale (Ipo) della sussidiaria Hanergy Thin Film alla borsa di Hong Kong. All’epoca, secondo un rapporto dell’istituto specializzato Hurun Research, Li possedeva beni per 26 miliardi di dollari, grazie a un aumento di sette volte del valore delle azioni di Hanergy nei 12 mesi precedenti. Nel maggio successivo, però, il gruppo aveva visto il valore delle proprie azioni crollare del 47 per cento nel giro di 20 minuti, con una perdita complessiva pari a oltre 17 miliardi di dollari a causa di un’improvvisa svendita dei titoli. Successivamente un tribunale di primo grado cinese ha ritenuto Li colpevole di aver violato i propri obblighi nei confronti degli azionisti attraverso una serie di operazioni tra la Hanergy Thin Film e la sua società madre. Nel 2019 anche il direttore finanziario di Hanergy, Huang Sonchun, è stato arrestato dalla polizia salvo essere rilasciato pochi giorni dopo. (Cip)