- Il fondatore “del pensiero di destra in Italia è stato Dante Alighieri. La destra ha cultura, deve solo affermarla”. Lo ha affermato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervenendo all'evento di Fratelli d’Italia “Lombardi al voto: Pronti, candidati al via” a Milano, in vista delle elezioni regionali in Lombardia. (Rem)