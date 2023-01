Autonomia: Calderoli, io la porto avanti, è il secondo punto delle riforme del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Il percorso di autonomia io "lo porto avanti, non ci sono Santi. È il secondo punto delle riforme istituzionali del programma di governo quindi io sto attuando il programma del governo Meloni". Lo ha detto il ministro alle autonomie, Roberto Calderoli, dal palco di "Lombardia casa del futuro", un evento elettorale in corso all'autodromo di Monza. "Ho ricevuto dalla conferenza delle Regioni otto punti che loro volevano fossero recepiti e sono stati recepiti", ha spiegato, sottolineando che "per me le cose vanno fatte nei tempi giusti 'cum grano salis' e sono convinto che non c'è nessun rischio che una parte del Paese possa rimanere indietro", ha concluso. (Rem)